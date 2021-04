SRH vs RCB IPL 2021 T20 Live Streaming: आज कोहली और वॉर्नर की टीमों में भिड़ंत, जानें- कब, कहां और कैसे देख सकेंगे Live

SRH vs RCB IPL 2021 T20 Live Streaming, Telecast Match 6: आईपीएल सीजन 14 के पहले अपने पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत से शुरुआत करने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ भी विजयी क्रम जारी रखना चाहेगी. बेंगलुरु की टीम में देवदत्त पडिक्कल की वापसी हुई है जिससे टीम को मजबूती मिलेगी. पडिक्कल विराट कोहली के साथ ओपन करते दिख सकते हैं, ऐसे में वाशिंगटन सुंदर नीचे खेलते नजर आएंगे. बता दें कि पडिक्कल कोरोना संक्रमित होने के कारण टीम से बाद में जुड़े. शाहबाज अहमद को टीम यानी प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा जा सकता है.

दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कोहली की RCB के खिलाफ बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को सीजन के अपने पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में हैदराबाद को 10 रनों के मामूली अंतर से मुंह की खानी पड़ी थी. 44 गेंदों पर 61 रन बनाकर नाबाद रहे मनीष पांडे आखिरी के 6 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए थे. ऐसे में आज के मैच में टीम पिछली गलतियों को सुधार कर पहली जीत हासिल करने के लिए उतरेगी.

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore (SRH vs RCB) Live telecast: कहां देख सकेंगे लाइव प्रसारण?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले आईपीएल मैच का LIVE टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (स्टार स्पोर्ट्स Network) पर होगा. स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर भी आप हिंदी कमेंट्री के साथ मैच देख सकते हैं. इसके अलावा आप Disney+ Hotstar और JioTV पर भी मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore (SRH vs RCB) Live telecast on TV: इन टीवी चैनलों पर लाइव देख सकेंगे आज का आईपीएल मैच...

- स्टार स्पोर्ट्स 1

- स्टार स्पोर्ट्स 1 HD

- स्टार स्पोर्ट्स 3

- स्टार स्पोर्ट्स 3 HD

- स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी

- स्टार स्पोर्ट्स 1 हिन्दी HD

- स्टार स्पोर्ट्स तमिल

- स्टार स्पोर्ट्स तेलगु

- स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़

- स्टार स्पोर्ट्स बांग्ला

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, IPL 2021 6th match: कब खेला जाएगा हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2021 का छठा मैच?

आईपीएल 2021 का छठा मुकाबला आज यानी 14 अप्रैल (बुधवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा.

SRH vs RCB IPL 2021 6th match: कहां होगा हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच ये आईपीएल मैच?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2021 का यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

SRH vs RCB IPL 2021 Match-6 timing: कब शुरू होगा आज का आईपीएल मैच?

बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच आज का आईपीएल मुकाबला शाम 7.30 बजे से शुरू होगा. टॉस का सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम-

विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, एडम जाम्पा, डैन क्रिश्चियन, डैनियल सैम्स, देवदत्त पडिक्कल, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल, फिन एलेन, केन रिचर्डसन, केएस भरत, काइल जेमिसन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, पवन देशपांडे, रजत पाटीदार, सचिन बेबी, शाहबाज अहमद, सुयश प्रभुदेसाई, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम-

डेविड वॉर्नर (कप्तान), अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, बासिल थम्पी, भुवनेश्वर कुमार, जगदीश सुचित, जेसन होल्डर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन, केदार जाधव, खलील अहमद, मनीष पांडे, जेसन रॉय, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान, प्रियम गर्ग, राशिद खान, संदीप शर्मा, शाहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, सिद्दार्थ कौल, टी नटराजन, विजय शंकर, विराट सिंह, ऋद्धिमान साहा.