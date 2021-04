KKR की हार से पूर्व क्रिकेटर्स हैरान, सहवाग ने शेयर किया मजेदार VIDEO

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को आईपीएल के अपने दूसरे मुकाबले में 10 रनों से हार झेलने पड़ी. केकेआर को अंतिम पांच ओवरों में 31 रन बनाने थे और उसके छह विकेट शेष थे. लेकिन मुंबई इंडियंस (MI) के गेंदबाजों ने शानदार वापसी कर मैच अपने नाम कर लिया. कोलकाता की हार के बाद वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा जैसे पूर्व क्रिकेटर हैरान हैं.

वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर WWE का मजेदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में अंडरटेकर कॉफिन बॉक्स से निकल कर रैंडी ऑर्टन की जबर्दस्त धुनाई कर रहे हैं. साथ ही सहवाग ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'मुंबई इंडियंस ने KKR के साथ आखिरी पांच ओवरों में कुछ ऐसा किया, मरने के बाद वापसी.'

सहवाग ने ट्विटर पर लिखा, 'देखा आपने लापरवाही का नतीजा. विपक्षी टीम को 30 गेंदों में 31 रन चाहिए हों और उसके सात विकेट बचे हों. ऐसे में कुछ टीमें ही इस टारगेट का बचाव कर सकती है. मुंबई के गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन.'

MI to KKR- Dekha aapne laparwahi ka.natija.

To defend 31 from 30 balls with 7 wickets of the opposition in hand is something which not many sides can defend. Brilliant bowling display from @mipaltan .#MIvsKKR pic.twitter.com/dIdd603wKL — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 13, 2021

आकाश चोपड़ा ने लिखा, '30 गेंदों में 31 रन बनाने थे. दस रनों से मैच हारना, जबकि तीन विकेट बचे थे. इस दौरान मुंबई ने दो बार रसेल का कैच भी टपकाया. 'इंक्रेडिबल प्रीमियर लीग' ने हमें एक और गजब का परिणाम दिया है.

How did that just happen? Needed 31 off 30 balls. Lost by 10 runs with three wickets still in the hut. In between, #MI dropped Russell twice. Incredible Premier League has given us yet another freakish result. #KKRvMI #IPL2021 — Aakash Chopra (@cricketaakash) April 13, 2021

पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने लिखा, 'क्या बेहतरीन वापसी. मुंबई को इसका श्रेय देना चाहिए. रोहित ने शानदार ढंग से नेतृत्व किया. अंतिम 5 ओवरों में 31 रनों को डिफेंड करने के लिए गेदबाजों ने विशेष प्रयास किया.'

What an incredible turnaround! Got to give it to the @mipaltan . Brilliantly led by Rohit. Special effort from the bowlers to defend 31 in the last 5 overs. #MIvsKKR pic.twitter.com/vD70HmydME — Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) April 13, 2021

चेपॉक में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 20 ओवरों में 152 रनों पर सिमट गई. मुंबई के लिए सूर्यकुमार यादव ने 56 और रोहित शर्मा ने 43 रन बनाए. कोलकाता के लिए ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 रन देकर 5 विकेट लिए. तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने भी दो विकेट चटकाए.

जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स निर्धारित 20 ओवरों में 142/7 रन बना सकी. कोलकाता के लिए नीतीश राणा ने 57 और शुभमन गिल ने 33 रन बनाए. इन दोनों के अलावे कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंकों में नहीं पहुंच पाया. मैन ऑफ द मैच राहुल चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए. ट्रेंट बोल्ट ने दो और क्रुणाल पंड्या ने एक विकेट लिया.