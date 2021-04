भारतीय फैन्स को दर्द दे रहे बाबर आजम! वनडे के बाद T20 रैंकिंग में किया ये कमाल

पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी बाबर आजम ने भारतीय क्रिकेट के फैन्स को एक और दर्द दिया है. वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पहले स्थान से हटाने के बाद बाबर आजम को अब टी20आई में बल्लेबाजों की रैकिंग में फायदा हुआ है. बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के चार मैचों में 52.50 की औसत से 210 रन बनाए. उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा.

26 साल के बाबर आजम सीरीज से पहले रैकिंग में तीसरे स्थान पर थे. उन्हें अच्छा प्रदर्शन का इनाम मिला. बाबर आजम को 52 प्वाइंट्स का फायदा हुआ और वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. वहीं, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पांचवें स्थान पर बने हुए हैं. ओपनर केएल राहुल को नुकसान हुआ है. वह सातवें स्थान पर खिसक गए हैं. राहुल इससे पहले छठे नंबर पर थे. टी20आई रैंकिंग में भारत के दो बल्लेबाज ही टॉप-10 में हैं.

Movement in the @MRFWorldwide ICC men's T20I Batting Rankings with @babarazam258 moving up to second 📈



