IPL Final, CSK Vs KKR: फाइनल में उतरते ही धोनी के नाम होगा ऐसा रिकॉर्ड, जो कोई नहीं बना पाया

IPL 2021, CSK Vs KKR: आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला काफी खास होने जा रहा है. कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने हैं, ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब दोनों टीमें फाइनल मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी.

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये मैच और भी खास होने जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत तीन खिलाड़ी आज नया रिकॉर्ड बनाएंगे.

महेंद्र सिंह धोनी के नाम खास रिकॉर्ड



चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2021 के फाइनल में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे. बतौर कप्तान ये एमएस धोनी का 300वां टी-20 मैच होगा. ऐसा करने वाले एमएस धोनी दुनिया के पहले कप्तान बन जाएंगे.



इनमें अंतरराष्ट्रीय मुकाबले और आईपीएल सभी शामिल हैं. बतौर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारत, चेन्नई सुपर किंग्स और राइज़िंग पुणे सुपरजाइंट्स के लिए मैच खेले हैं.

टी-20 मैच में सबसे ज्यादा बार कप्तानी

• एमएस धोनी- 300 (IPL 2021 फाइनल मिलाकर)

• डेरेन सैमी- 208

• विराट कोहली- 185

• गौतम गंभीर- 170

• रोहित शर्मा- 153

जडेजा और डु प्लेसिस भी बनाएंगे ये रिकॉर्ड



महेंद्र सिंह धोनी के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी फाइनल खास होगा. कोलकाता के खिलाफ खेला जाने वाला आईपीएल मुकाबला रवींद्र जडेजा का 200वां मैच होगा. जडेजा अभी तक आईपीएल में 199 मैच खेल चुके हैं, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले रवींद्र जडेजा छठे खिलाड़ी बन जाएंगे.

S-Milesₜₒₙₑₛ Ahead of the Big Game 💥



Jaadu for the 200th time in IPL.

Faf Du Class in #Yellove for the 100th time.#CSKvKKR #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/BxZaKPTirK