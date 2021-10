अगला IPL भी CSK के लिए खेलेंगे? MS Dhoni बोले- अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि...

MS Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स गुरुवार को आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैदान पर उतरी है. टॉस के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अहम बयान दिया है. एमएस धोनी का कहना है कि अगला आईपीएल वो बतौर प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे या नहीं, इसपर अभी कुछ साफ-साफ नहीं कहा जा सकता है.



टॉस के दौरान एमएस धोनी ने कहा कि आने वाले सीजन को लेकर काफी अनिश्चिताएं हैं, क्योंकि दो नई टीमें आएंगी. रिटेंशन पॉलिसी क्या रहेगी, हम किन प्लेयर्स को जगह देंगे. पैसों को लेकर क्या कैप लगेगी, ये सब देखना होगा.



आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी ने आने वाले सीजन के लिए हाल ही के दिनों में दूसरी बार इस तरह का बयान दिया है. बीते दिनों एमएस धोनी ने आईपीएल से अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा था कि वह अपना आखिरी मैच चेन्नई में वहां के फैंस के सामने खेलना चाहेंगे, ऐसे में कयास लगाए जाने लगे थे कि एमएस धोनी अगले साल भी आईपीएल खेल सकते हैं.

