Virat Kohli का मुरीद ये PAK दिग्गज, कही दिल को छू लेने वाली बात

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है. कोहली अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, जिसके लिए वह नेट पर भी काफी पसीना बहाते हैं. यहां तक कि बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस छोटे फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था. साथ ही, आईपीएल 2021 के बाद कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी भी छोड़ देंगे.

'विराट को खेलते देखना सुखद'

हाल ही में कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने अभ्यास सत्र का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था. इस वीडियो में कोहली बल्लेबाजी का जमकर अभ्यास कर रहे थे. कोहली के इस वीडियो पर‌‌ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की. आफरीदी ने इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा, 'इस बल्लेबाज को खेलते देखना सुखद रहता है. महान खिलाड़ी हमेशा अभ्यास में अपना शत प्रतिशत देते हैं.'

Treat to watch - A great player always gives 100% in practice!! 👏👏 https://t.co/5sxxVaqXYw