IPL: राजस्थान को रौंद कोलकाता ने ‘पक्की’ की प्लेऑफ की टिकट, मुंबई के मैच पर नजर

KKR Vs RR: कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को आईपीएल 2021 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को करारी मात दी है. कोलकाता ने ये मुकाबला 86 रनों से जीता और राजस्थान की टीम को सिर्फ 85 रनों पर ऑलआउट कर दिया. इसी के साथ कोलकाता की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद और भी बढ़ गई है, अब कोई चमत्कार ही कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने से रोक सकता है.



शिवम मावी के तूफान के आगे बेबस रहा राजस्थान



राजस्थान की टीम को ये मैच जीतने के लिए 172 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहले ही ओवर से उसके लिए ये राह मुश्किल हो गई. यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में आउट हुए और उसके बाद तो मानो विकटों की झड़ी लग गई. देखते ही देखते राजस्थान ने 35 रनों पर 7 विकेट गिरा दिए थे.

THAT. WINNING. FEELING! 👏 👏



The @Eoin16-led @KKRiders put up a clinical performance & seal a 86-run win over #RR. 💪 💪 #VIVOIPL #KKRvRR



