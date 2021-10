Deepak Chahar: IPL ने बना दी जोड़ी... मैच खत्म होते ही CSK के बॉलर ने ग्राउंड में गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज़

Deepak Chahar: आईपीएल 2021 में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी. मैच खत्म होने के बाद ग्राउंड पर एक खास नज़ारा देखने को मिला. चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर दीपक चाहर ने स्टैंड्स में ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ किया, ये नज़ारा देख हर कोई हैरान रह गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये शानदार पल छा गया.



जब मैच खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद दीपक चाहर स्टैंड्स में पहुंचे और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ किया. दीपक चाहर ने एक घुटने पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ किया, इस दौरान आसपास खड़े लोगों ने तालियां भी बजाई. जब दीपक को जवाब में हां मिला, तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया.

दीपक चाहर ने अपने इस खास पल को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया. दीपक ने दो तस्वीरें डालते हुए कैप्शन दिया कि तस्वीर ही सबकुछ बयां कर रही है, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए.

Deepak Chahar proposed to his partner after the match. Congratulations guys❤️💍😭 pic.twitter.com/OFdq33yUIv