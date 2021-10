IPL 2021: रिकॉर्डतोड़ ईशान... हैदराबाद के खिलाफ जमकर बरसा बल्ला, 16 बॉल में जड़ दी फिफ्टी

Ishan Kishan Fifty: आईपीएल 2021 में शुक्रवार को खेले गए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले में रनों की बरसात हुई. प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए उतरी मुंबई के बल्लेबाज ईशान किशन ने पहली बॉल से ही बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया. ईशान किशन ने सिर्फ 16 बॉल में अपनी फिफ्टी पूरी की और कुल 84 रनों पर उनकी पारी का अंत हुआ.

ईशान किशन ने अपनी पारी में सिर्फ 32 बॉल खेलीं और 11 चौकों, 4 छक्कों की मदद से 84 रन बना डाले. अपनी पारी के दौरान ईशान का स्ट्राइक रेट 262.5 का रहा, जिस रफ्तार से ईशान रन बना रहे थे, वह अपना शतक बनाने से चूक गए वरना उनका नाम भी सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों में शामिल होता.

