IPL 2021: मुंबई इंडियंस ने टॉस में मारी बाजी, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब रचना होगा इतिहास

Mumbai Indians: पांच बार की आईपीएल चैम्पियन मुंबई इंडियंस की किस्मत एक बार फिर उसके काम आई है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. मुंबई इंडियंस को अब प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चमत्कार करना होगा और हैदराबाद की टीम को एक बड़े अंतर से हराना होगा.



मुंबई इंडियंस को अब सनराइजर्स हैदराबाद को कम से कम 171 रनों से मात देनी होगी, ताकि वह कोलकाता नाइट राइडर्स से बेहतर नेट रनरेट पा सके और प्लेऑफ में शामिल हो जाए. मुंबई ने टॉस जीतकर पहला पड़ाव तो पार कर लिया है अब उसके सामने बड़ा स्कोर बनाने की चुनौती है.

🚨 Toss Update from Abu Dhabi 🚨@mipaltan have elected to bat against @SunRisers. #VIVOIPL #SRHvMI



