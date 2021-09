IPL: राजस्थान को हरा फिर टॉप पर काबिज दिल्ली, अब प्लेऑफ की दहलीज पर

आईपीएल-14 के 36वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 33 रनों से हार का सामना करना पड़ा. कप्तान संजू सैमसन की 53 गेंदों में नाबाद 70 रनों की पारी राजस्थान को हार से बचाने में नाकाफी साबित हुई.

इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल तालिका में शीर्ष पर पहुंचने के साथ प्लेऑफ में जगह पक्की करने के करीब पहुंच गई. टीम के नाम 10 मैचों में 16 अंक हैं. राजस्थान की टीम इस मुकाबले के बाद पांचवें से छठे स्थान पर खिसक गई, उसके नौ मैच में 8 अंक हैं.

दिल्ली ने मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर की 43 और शिमरोन हेटमेयर की ताबड़तोड़ 28 रनों की पारी के दम पर 6 विकेट पर 154 रन बनाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवरों में 6 विकेट पर 121 रन पर रोक दिया. सैमसन ने अपनी नाबाद पारी में 8 चौके और 1 छक्का जड़ा. दिल्ली के लिए एनरिक नोर्तजे ने 4 ओवरों में महज 18 रन देकर दो विकेट निकाले.

