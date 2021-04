IPL: हार से निराश ऋषभ पंत का विराट कोहली और सिराज ने ऐसे बढ़ाया हौसला, Video

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 के 22वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों 1 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के बाद आरसीबी अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. विराट कोहली के नेतृत्व वाली इस टीम ने 6 में से 5 मैचों में जीत दर्ज की है. उसके 10 अंक हैं.

आरसीबी ने इस मुकाबले में 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे. जवाब में दिल्ली की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना पाई और उसे 1 रन से हार का सामना करना पड़ा. दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रनों की जरूरत थी.

कप्तान ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमेयर क्रीज पर मौजूद थे. हालांकि दिल्ली की टीम सिर्फ 12 रन ही बना पाई. दिल्ली को आखिरी गेंद पर छह रन चाहिए थे, लेकिन पंत सिर्फ चार ही बना सके. इस हार के बाद दोनों बल्लेबाज काफी निराश दिखे. मैच के बाद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली और आखिरी ओवर करने वाले मोहम्मद सिराज ने पंत और हेटमेयर का हौसला बढ़ाया.

आईपीएल के टि्वटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे मैच के बाद कोहली ने पंत के साथ बात की. ऋषभ पंत ने मैच में 48 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली. वहीं, हेटमेयर ने 25 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए.

What. A. Match!@RCBTweets prevail by 1 run. With 6 needed off the final ball, Pant hits a boundary but @DelhiCapitals fall short by a whisker. Siraj does well under pressure.



Hetmyer and Pant are distraught. https://t.co/NQ9SSSBbVT #DCvRCB #VIVOIPL pic.twitter.com/ju87soRG6B