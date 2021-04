IPL: RCB के बायो बबल से जुड़ा ये धुरंधर, फ्रेंचाइजी ने कहा- महामानव पहुंच चुका है

दक्षिण अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स 9 अप्रैल से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से पहले गुरुवार को चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बायो बबल (जैव सुरक्षित वातावरण) से जुड़ गए. डिविलियर्स 2011 से आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं और वह इस टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं.

आरसीबी ने ट्वीट किया, ‘महामानव पहुंच चुका है. एबी डिविलियर्स चेन्नई में आरसीबी के बायो बबल से जुड़ गए हैं.’ डिविलियर्स ने 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में नियमित तौर पर सक्रिय हैं.

