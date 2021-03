IPL: तगड़ी हुई सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी, टीम से जुड़ा ये खतरनाक बल्लेबाज

इंग्लैंड के स्टार ओपनर जेसन रॉय इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में खेलते दिखेंगे. वह सनराइजर्स हैदराबाद टीम की ओर से खेलेंगे. जेसन रॉय को ऑलराउंडर मिशेल मार्श की जगह टीम में शामिल किया गया है. मिशेल मार्श ने आईपीएल के इस सीजन से बाहर होने का फैसला लिया है.

मिशेल मार्श लंबे समय तक बायो बबल में नहीं रहना चाहते हैं. इस वजह से उन्होंने आईपीएल से बाहर होने का फैसला लिया है. मिशेल मार्श के हटने से फ्रेंचाइजी ने जेसन रॉय को टीम में शामिल किया है. जेसन रॉय के जुड़ने से सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग को और मजबूती मिलेगी. टीम में कप्तान डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, केन विलियमसन जैसे स्टार बल्लेबाज पहले से जुड़े हुए हैं.

Due to personal reasons, Mitchell Marsh will be opting out of #IPL2021.



We would like to welcome @JasonRoy20 to the #SRHFamily! 🧡#OrangeOrNothing #OrangeArmy pic.twitter.com/grTMkVUns4