IPL: RCB ने 14.25 करोड़ में क्यों खरीदा? खुद ग्लैन मैक्सवेल ने बताई वजह

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर के लिए उत्सुक हैं. मैक्सवेल आईपीएल के 14वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलते दिखेंगे. इससे पहले वह दिल्ली डेयरडेविल्स (DC), मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) का हिस्सा रह चुके हैं.

पिछले सीजन में पंजाब के लिए खेलने वाले मैक्सवेल ने 13 मैचों में महज 108 रन बनाए थे. खराब प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था. हालांकि मैक्सवेल इसके बाद 2021 की शुरुआत में हुए आईपीएल ऑक्शन में छाए रहे. उनको खरीदने की होड़ मची थी. आखिर में बाजी आरसीबी ने मारी. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 14.25 करोड़ रुपये में खरीदा. मैक्सवेल के इतने महंगे दाम में बिकने से कई लोगों को हैरानी हुई. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इस ऑलराउंडर को 14.25 करोड़ में बिकने से हैरानी नहीं हुई.

ग्लेन मैक्सवेल ने बताया कि वह जानते थे कि कई टीमों को ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश थी, जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सके. आरसीबी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में मैक्सवेल ने बताया कि मैं ज्यादा हैरान नहीं था. मैंने सोचा था कि टीमें मेरे लिए थोड़ी बहुत दिलचस्पी जरूर दिखाएंगी.

Bold Diaries: Glenn Maxwell Interview Part 1



