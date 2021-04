IPL Punjab kings vs kolkata knight riders match live udpate: पंजाब किंग्स को बड़ा झटका, क्रिस गेल बिना खाता खोले आउट

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) -14 का 21वां मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों की ये भिड़ंत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रही है. केकेआर ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.

Live Updates...

- पंजाब को बड़ा झटका लगा है. विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल आउट हो गए हैं. वह बिना खाता खोले आउट हुए. उन्होंने सिर्फ एक गेंद का सामना किया. गेल को शिवम मावी ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कराया. 6.3 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 39-2 है.

- पंजाब किंग्स को पहला झटका लगा है. कप्तान केएल राहुल आउट हो गए हैं. वह 20 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए. राहुल छठे ओवर की चौथी गेंद पर पवेलियन लौटे. पैट कमिंस ने उनका विकेट लिया. 5.4 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर 36-1 है.

- पंजाब किंग्स ने अच्छी शुरुआत की है. 3 ओवर के बाद उसने बिना किसी नुकसान के 20 रन बनाए हैं. राहुल 6 और मयंक अग्रवाल 12 रन पर खेल रहे हैं. केकेआर की ओर से शिवम मावी ने दो और कमिंस ने एक ओवर किया है.

- केकेआर की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत तेज गेंदबाज शिवम मावी ने की. वहीं, पंजाब की ओर से स्ट्राइक केएल राहुल ने ली. राहुल ने ओवर की दूसरी गेंद पर खाता खोला. इसके बाद मयंक अग्रवाल ने मावी का सामना किया. उन्होंने ओवरी की चौथी गेंद पर सिंगल लिया. अगली दो गेंद डॉट रही. पहले ओवर से 2 रन आए.

क्या हार का सिलसिला तोड़ पाएगी केकेआर?

तीन मैचों में हार के क्रम को तोड़ने के बाद पंजाब की टीम कोलकाता के खिलाफ जीत की लय बरकार रखने की कोशिश करेगी. पंजाब ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी, लेकिन इसके बाद उसे लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा. टीम हालांकि शुक्रवार को गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराकर हार के क्रम को तोड़ने में सफल रही. टीम अब केकेआर के खिलाफ जीत दर्ज करने उतरेगी, जो अपने पिछले चार मैच गंवा चुकी है. अंक तालिक में पंजाब 5वें स्थान पर है, जबकि कोलकाता सबसे नीचे है.

Take a look at the Playing XIs today. @PunjabKingsIPL: Chris Jordan is in for Fabian Allen @KKRiders: Unchanged



