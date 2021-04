IPL: केएल राहुल को ये रिकॉर्ड बनाने के लिए करना होगा इंतजार, कोहली को छोड़ेंगे पीछे

केएल राहुल महज एक रन से टी20 करियर में अपने 5000 रन पूरे करने से चूक गए. वह सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय बन सकते थे. उन्होंने अब तक टी20 की 142 पारियों में 4999 रन बनाए हैं. अब उन्हें एक और पारी का इंतजार करना होगा. भारतीय बल्लेबाज की बात करें, तो सबसे कम पारियों में 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है. उन्होंने 167 पारियों में ये कारनामा किया है.

ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें, तो वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टी20 में अपने 5000 रन 132 पारियों में पूरे किए थे. दूसरे स्थान पर शॉन मार्श हैं, जिन्होंने 144 पारियां ली थीं. यानी केएल राहुल अगले मैच में एक रन बनाते हैं, तो उनके लिए 143 पारियों में 5000 रनों के आंकड़े को छूने का मौका होगा. वह मार्श को पीछे छोड़ गेल के बाद दूसरे स्थान पर आ जाएंगे.

केएल राहुल का 18 अप्रैल को जन्मदिन भी था. ऐसे में अगर वह ये रिकॉर्ड इस दिन अपने नाम करते तो ये और भी खास हो जाता. राहुल ने आईपीएल-14 के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 51 गेंदों पर 61 रन बनाए.

A FIFTY for the birthday boy here at The Wankhede.



Live - https://t.co/wbefi7u3wk #DCvPBKS #VIVOIPL pic.twitter.com/cjjN05rKFD