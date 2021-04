IPL: अगले ऑक्शन में ग्लेन मैक्सवेल को खरीदने के लिए होगी 'जंग', प्रीति जिंटा पर मीम्स की बाढ़

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल जोरदार फॉर्म में हैं. मैक्सवेल इस सीजन में अब तक दो अर्धशतक जड़ चुके हैं. उन्होंने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 49 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली.

मैक्सवेल ने इस सीजन में अब तक तीन मैचों 58.66 की औसत से 176 रन बनाए हैं. ऑरेज कैप भी मैक्सवेल के पास आ गई है. उन्होंने केकेआर के नीतीश राणा को पछाड़ा है. नीतीश राणा ने 3 मैचों में 51.66 की औसत से 155 रन बनाए हैं. मैक्सवेल के इस प्रदर्शन के बाद ट्विटर पर मीम्स बनने लगे हैं. यूजर्स इस बात के मजे ले रहे हैं कि अगली नीलामी में कैसे प्रीति जिंटा मैक्सवेल के लिए लड़ेंगी.

बता दें कि पंजाब किंग्स ने मैक्सवेल को रिलीज किया था. आईपीएल के 2021 के ऑक्शन में मैक्सवेल को खरीदने के लिए होड़ मची थी. आखिर में बाजी आरसीबी ने मारी. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 14.25 करोड़ में खरीदा.

