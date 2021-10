क्रिस गेल का IPL 2021 के बाकी मैचों से हटने का फैसला, सामने आई ये बड़ी वजह

पंजाब किंग्स (PBKS) के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल अब आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. इस कैरिबियाई बल्लेबाज ने बायो-बबल (जैव सुरक्षित वातावरण) की थकान का हवाला देते हुए आईपीएल बबल छोड़ दिया है. गेल ने आईपीएल के दूसरे चरण में पंजाब के लिए दो मुकाबलों में भाग लिया.

अब वह इस महीने शुरू होने वाले टी20 विश्व कप के लिए खुद को तरोताजा रखना चाहते हैं. गौरतलब है कि गेल ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में भाग लेने के बाद आईपीएल के लिए सीधे दुबई की उड़ान भरी थी. पंजाब किंग्स ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

गेल ने पंजाब किंग्स की ओर से जारी बयान में कहा, ' मैं पिछले कुछ महीनों में क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) बबल, कैरिबियन प्रीमियर लीग (CPL) बबल और फिर आईपीएल बबल का हिस्सा रहा हूं. मैं मानसिक रूप से रिचार्ज और तरोताजा करना चाहता हूं.'

#PBKS respects and supports the decision of @henrygayle.



