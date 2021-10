CSK के लिए इस बार का प्लेऑफ बेहद खास, जानें कप्तान धोनी ने क्या कहा

चेन्नई सुपर किंग्स ने 11वीं बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) प्लेऑफ में जगह बनाई है. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि इस बार का प्रदर्शन अधिक मायने रखता है, क्योंकि पिछले साल टीम पहली बार इस मुकाम पर पहुंचने में नाकाम रही थी.

शारजाह में खेले गए आईपीेल के 44वें मैच में चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट हराकर प्लेऑफ में प्रवेश किया. उसके 11 मैचों में 18 अंक हो गए हैं.

