IPL में चौथे पॉजिशन के लिए है 4 टीमों में लड़ाई, जानिए प्लेऑफ में पहुंचने का समीकरण

आईपीएल 2021 में अब तक 49 लीग मुकाबले हो चुके हैं और 7 खेले जाने बाकी हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), दिल्ली कैपिकल्स (DC) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं और इन तीनों ही टीमों का टॉप-3 में रहना भी तय है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है. लेकिन असली लड़ाई चौथे स्थान के लिए है, जहां चार टीमें तकनीकी रूप से रेस में बनी हुई हैं. इन टीमों में कोलकाता, मुंबई, राजस्थान और पंजाब शामिल हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) - केकेआर ने रविवार को खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हरा दिया. यह कोलकाता की 13वें मुकाबले में छठी जीत रही और उसके 12 अंक हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 मुकाबलों में हार भी झेलनी पड़ी है.

सनराइजर्स के खिलाफ जीत के बाद कोलकाता की स्थिति चौथे स्थान पर फिलहाल मजबूत हो गई है. हालांकि कोलकाता ने मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स से एक मुकाबला ज्यादा खेला है. इयोन मॉर्गन की टीम अपने आखिरी मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (7 अक्टूबर) का सामना करेगी, जिसे जीतकर वह प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित कर सकती है. क्योंकि कोलकाता का नेट रनरेट (+0.294) भी काफी अच्छा है.

मुंबई इंडियंस (MI) - रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस रिकॉर्ड पांच बार आईपीएल में चैम्पियन बन चुकी है. लेकिन गत चैम्पियन टीम का इस सीजन में प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. मुंबई इंडियंस ने अभी 12 मैचों में से 5 जीत और 7 हार के साथ अंक तालिका में 7वें स्थान पर है. इस दौरान उसका नेट रनरेट -0.453 का है.

मुंबई इंडियंस को अगले दो मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स (5 अक्टूबर) और सनराइजर्स हैदराबाद (8 अक्टूबर) का सामना करना है. इन दोनों मुकाबलों को जीतने पर उसके 14 अंक हो जाएंगे. लेकिन अगर केकेआर अपने अगले मैच में राजस्थान को हरा देती है, तो वह भी 14 अंक पर पहुंच जाएगी. ऐसे में मुंबई को अपने आखिरी दो मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे. साथ ही, यह प्रार्थना करनी होगी कि कोलकाता अपना मुकाबला राजस्थान से हार जाए.

Who will be the 4th team to join @ChennaiIPL, @DelhiCapitals & @RCBTweets in the #VIVOIPL Playoffs❓ 🤔 🤔



A look at the Points Table after Match 49 🔽 pic.twitter.com/5fvk7iH8IG