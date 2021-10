IPL: KKR के लिए शाकिब अल हसन की शानदार वापसी, रनआउट से तोड़ी SRH की कमर

SRH vs KKR: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार खेल दिखाया. हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी लेकिन वह बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही. आईपीएल 2021 के इस दूसरे फेज़ में वापसी कर रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के शाकिब अल हसन ने अपनी शानदार फील्डिंग, बॉलिंग से हैदराबाद का खेल खराब कर दिया.



शाकिब अल हसन न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रही बांग्लादेश की सीरीज़ में खेल रहे थे, ऐसे में आईपीएल का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हुआ तो वह KKR के साथ सीधे नहीं जुड़ पाए. रविवार को खेले गए मैच में जब शाकिब अल हसन की वापसी हुई तो वह शानदार रही.



गेंदबाजी करते हुए शाकिब अल हसन ने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और एक विकेट लिया. अच्छे टच में दिख रहे अभिषेक शर्मा जब आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने लगे, तब शाकिब ने उन्हें चकमा दिया और वह स्टम्प आउट हो गए.

Back with a bang 💪👊



Shakib gets Abhishek Sharma out stumped! 😍#KKRvSRH #KKR #AmiKKR #IPL2021 pic.twitter.com/4xHsewM8ZV