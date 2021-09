IPL: KKR की मुंबई पर एकतरफा जीत, अय्यर-त्रिपाठी की तूफानी पारी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)- के 14वें सीजन का 34वां मुकाबला अबु धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला गया. कोलकाता ने वेंकटेश अय्यर (53) और राहुल त्रिपाठी (नाबाद 74) की शानदार पारियों के दम पर मुंबई को 7 विकेट से हरा दिया. मुंबई के लिए तीनों विकेट जसप्रीत बुमराह ने झटके.

इस जीत के साथ कोलकाता के 8 अंक हो गए हैं. अंक तालिका में वह चौथे स्थान पर पहुंच गई है. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए थे. केकेआर ने 156 रनों के लक्ष्य को 15.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

156 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता को तेज शुरुआत दी और 3 ओवर में ही 40 रन जोड़ दिए. शुभमन गिल (13) को बुमराह ने अपने पहले ओवर में शिकार बनाया. इसके बाद राहुल त्रिपाठी मैदान पर उतरे.

वेंकटेश और राहुल ने दूसरे विकेट के लिए 88 रन जोड़ दिए. वेंकटेश ने 30 गेंदों की अपनी पारी में 4 चौके और 3 छक्के जड़े. उन्हें बुमराह ने पारी के 12वें ओवर में पवेलियन भेजा. कप्तान इयॉन मॉर्गन (7) को भी बुमराह ने बोल्ट के हाथों कैच कराया.

