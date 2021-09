श्रेयस अय्यर ने तोड़ी चुप्पी, बोले- IPL में कप्तानी करना पसंद, पर ...

श्रेयस अय्यर ने कहा कि उन्हें आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कप्तानी करना पसंद है, लेकिन वह ऋषभ पंत को 2021 सीजन के आखिर तक कप्तान बनाए रखने के टीम प्रबंधन के निर्णय का सम्मान करते हैं. अय्यर की अगुआई में दिल्ली ने 2020 में फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन कंधे की चोट के कारण वह इस साल टूर्नामेंट के पहले चरण में नहीं खेल पाए थे जिसके बाद टीम प्रबंधन ने पंत को कप्तान नियुक्त किया था.

कोविड-19 के कारण मई में स्थगित कर दिए आईपीएल के फिर से बहाल होने पर 26 साल के अय्यर ने वापसी की, लेकिन दिल्ली ने पंत को ही कप्तान बनाए रखा. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत में नाबाद 47 रनों की आक्रामक पारी खेलने वाले अय्यर ने कहा कि वह टीम की नीति समझते हैं और उन्हें कोई शिकायत नहीं है. दिल्ली ने यह मैच 8 विकेट से जीता.

A perfect win calls for a perfect celebration in the DC camp 💙#YehHaiNayiDilli #IPL2021 #DCvSRHpic.twitter.com/1aXW9iNm36