IPL: अश्विन ने मॉर्गन-साउदी को जमकर 'सुनाया', कहा- बाज आओ... आगे भी यही करूंगा

आईपीएल के मैच में अतिरिक्त रन को लेकर मैदान पर विवाद के बाद भड़के रविचंद्रन अश्विन ने गुरुवार को इयोन मॉर्गन और टिम साउदी से ‘अपमानजनक शब्दों’ का इस्तेमाल नहीं करने और उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने से बाज आने के लिए कहा.

दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मंगलवार को आईपीएल के मैच के दौरान डीप से राहुल त्रिपाठी के थ्रो पर गेंद दूसरे बल्लेबाज ऋषभ पंत से टकराकर निकल गई जिस पर अश्विन ने अतिरिक्त रन लेने का प्रयास किया. इस पर मॉर्गन और अश्विन की बहस भी हो गई थी.

मॉर्गन ने अश्विन पर खेल भावना का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि एमसीसी के नियमों के तहत बल्लेबाज के शरीर से लगकर गेंद जाने के बाद रन लेना अवैध नहीं है. विश्व कप 2019 फाइनल में भी बेन स्टोक्स के बल्ले से टकराकर गेंद गई थी तो इंग्लैंड को चार रन मिले थे, जिसे अंपायरों ने ओवरथ्रो करार दिया और इंग्लैंड ने मैच जीता था.

इसके बाद अश्विन के आउट होने पर तेज गेंदबाज साउदी ने कहा, ‘बेईमानी करने पर यही होता है.’ अश्विन ने सिलसिलेवार ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि अगर दोबारा गेंद बल्लेबाज से टकराकर जाएगी तो वह फिर रन लेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैंने फील्डर का थ्रो देखा और रन भागना चाहा. उस समय मैंने नहीं देखा था कि गेंद ऋषभ को लगी है. यदि देखा होता तो भी भागता क्योंकि नियमों में यह मान्य है. मॉर्गन के अनुसार मैंने नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन यह गलत है.’

1. I turned to run the moment I saw the fielder throw and dint know the ball had hit Rishabh.

2. Will I run if I see it!?

Of course I will and I am allowed to.

3. Am I a disgrace like Morgan said I was?

Of course NOT.