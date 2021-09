IPL 2021 में प्लेऑफ की जंग हुई बेहद रोचक, सभी 8 टीमों के पास अब भी मौका!

आईपीएल 2021 जैसे-जैसे अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, प्लेऑफ की जंग भी काफी दिलचस्प होती जा रही है. इस सीजन अब तक 43 लीग मुकाबले खेले जा चुके हैं और 13 बचे हैं. चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK), दिल्ली कैपिटल्स (DC), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की दहलीज पर है, वहीं राजस्थान रॉयल्स (RR), पंजाब किंग्स (PBKS) जैसी टीमों की हालत खस्ता है.

सभी 8 टीमों की अब तक की स्थिति -

चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) - एमएस धोनी की अगुआई वाली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2020 काफी निराशाजनक रहा था, जहां वह 7वें स्थान पर रही थी. लेकिन आईपीएल के इस सीजन चेन्नई का प्रदर्शन शानदार रहा है और वह अभी अंक तालिका में पहले नंबर पर है. चेन्नई के 10 मुकाबलों में 8 जीत और 2 हार के साथ 16 अंक हैं. इसके साथ ही उसका नेट रनरेट +1.069 है. चेन्नई के पास अभी भी 4 मुकाबले शेष हैं और उसने प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग बना ली है. अगर चेन्नई की टीम गुरुवार को सनराइजर्स के खिलाफ अपना मुकाबला जीत लेती है, तो वह प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी.

