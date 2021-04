जिम्बाब्वे से भी नहीं जीत पाई बाबर आजम की पाकिस्तान टीम, 100 के अंदर सिमटी

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम की करारी हार हुई है. बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को 19 रनों से शिकस्त मिली. जिम्बाब्वे ने इस जीत के साथ ही तीन मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला मौका है जब पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ हार झेलनी पड़ी.

मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 20 ओवरों में 118 रन पर रोक दिया. जिम्बाब्वे की ओर से ओपनर तिनाशे कामुनहुकामवे ने सबसे ज्यादा 34 रनों बनाए.

जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 99 रन पर ऑलआउट हो गई. कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए. पाकिस्तान 15 ओवर तक जीत की ओर बढ़ रही थी. उसने 3 विकेट के नुकसान पर 78 रन बना लिए थे. 16वें ओवर की पांचवीं गेंद पर बाबर आजम के आउट होने के बाद पाकिस्तान की पारी लड़खड़ा गई.

Zimbabwe's 1st ever T20I win v Pakistan. ZIM have beaten India in 14 Int'ls (2 Tests, 10 ODIs, 2 T20Is), most wins against a Int'l team with over 1K Int'ls. ZIM beat IND in one-off Test in 1998, drew the Test series 1-1 in 2001. ZIM beat IND 1-0 in ODI series in 1997 & in 1999 WC