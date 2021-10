IPL: RCB के लिए जीत जरूरी, नहीं तो 'कप्तान कोहली' का होगा आखिरी मैच

आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. शारजाह में होने वाले इस मुकाबले की विजेता टीम दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का सामना करेगी. वहीं, हारने वाली टीम का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा.

अगर बेंगलुरु की टीम आज (सोमवार) का मैच गंवा देती है, तो बतौर कप्तान विराट कोहली का सफर समाप्त हो जाएगा. दरअसल, विराट कोहली ने पिछले महीने ही यह घोषणा की थी कि कप्तान के तौर पर आरसीबी के लिए यह उनका आखिरी सीजन होगा. ऐसे में कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में पूरी टीम को एक साथ शानदार प्रदर्शन करना होगा.

कोहली ने कहा था, 'आरसीबी के कप्तान के रूप में यह मेरा आखिरी आईपीएल होगा. मैं अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलने तक आरसीबी का खिलाड़ी बना रहूंगा. मुझ पर विश्वास करने और मेरा समर्थन करने के लिए मैं आरसीबी के सभी प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करता हूं.'

Virat Kohli to step down from RCB captaincy after #IPL2021



“This will be my last IPL as captain of RCB. I’ll continue to be an RCB player till I play my last IPL game. I thank all the RCB fans for believing in me and supporting me.”: Virat Kohli#PlayBold #WeAreChallengers pic.twitter.com/QSIdCT8QQM