IPL: शिखर धवन का दिखा जलवा, कुछ ही घंटे में मैक्सवेल से छीन ली ऑरेंज कैप

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के ओपनर शिखर धवन का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में शानदार फॉर्म जारी है. उन्होंने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 92 रनों की पारी खेली. धवन का ये इस सीजन में दूसरा अर्धशतक है. उनकी इस पारी के दम पर दिल्ली ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया.

धवन इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए हैं. यानी ऑरेंज कैप धवन के पास आ गई है. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)के ग्लेन मैक्सवेल को पछाड़ा. शिखर धवन ने 3 मैचों में 62 की औसत से 186 रन बनाए हैं. वहीं, मैक्सवेल के 3 मैचों में 58.66 की औसत से 176 रन हैं. दोनों ही बल्लेबाजों के नाम 2-2 अर्धशतक हैं.

दिल्ली और पंजाब किंग्स के बीच मैच शुरू होने से पहले ऑरेंज कैप मैक्सवेल के पास थी. उन्होंने रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में 78 रन बनाकर इसे हासिल किया था. लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर धवन ने उनसे ऑरेंज कैप छीन ली.

धवन और मैक्सवेल के बाद सबसे ज्यादा रन पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने बनाए हैं. उन्होंने 3 मैचों में 52.33 की औसत से 157 रन बनाए हैं. राहुल ने भी दो अर्धशतक जड़े हैं.

