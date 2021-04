IPL: ग्लेन मैक्सवेल के आते ही बदली RCB की किस्मत, पहली बार किया ये कारनामा

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से खेल रहे हैं. मैक्सवेल के आने से आरसीबी की किस्मत बदलती दिख रही है. टीम इस सीजन में अब तक तीन मैच खेली है और तीनों में ही उसे जीत मिली है. उसने आईपीएल के 10वें मुकाबले में कोलकाता नाइड राइडर्स (KKR) को 38 रनों से हराया. आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार है, जब आरसीबी ने शुरुआत के तीनों मैच जीते हैं.

विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी इस सीजन में अलग ही अंदाज में खेल रही है. टीम कुछ नया करने के संकल्प के साथ उतरी है. तीन जीत के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है.

फ्रेंचाइजी एक बार भी खिताब पर कब्जा नहीं कर पाई है. विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के दम पर उसे पहली बार ट्रॉफी पर कब्जा करने की आस है.

