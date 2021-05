महेंद्र सिंह धोनी ने इस फैसले से जीता फैन्स का दिल, जमकर हो रही सराहना

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फैसला लिया कि जब तक वह टीम के सभी खिलाड़ियों को उनके घर नहीं भेज देते, तब तक वह होटल नहीं छोड़ेंगे. धोनी ने सीएसके के खिलाड़ियों को बताया कि वह सबसे आखिरी में घर जाएंगे. धोनी ने कहा कि वह पहले विदेशी खिलाड़ियों के जाने का इंतजार करेंगे और उसके बाद भारतीय खिलाड़ी का.

सीएसके के कप्तान ने कहा कि विदेशी खिलाड़ियों को घर भेजना उनकी पहली प्राथमिकता है. सीएसके की टीम फिलहाल दिल्ली में है. धोनी ने खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में ये बातें कही. धोनी ने अपने इस फैसले ने फैन्स का दिल जीत लिया. उनके इस कदम की खूब तारीफ हो रही है.

Even after #IPL2021 suspension, #Dhoni proved he is the Captain off the field too..



He said he would be the last person to leave and wanted overseas players return first and then other domestic players..



He is still #Delhi hotel making sure, other players travel arrangement! — Ramesh Bala (@rameshlaus) May 6, 2021

MS’s decision to stay until everyone is safely transported. #Salute



In Armed Forces ethos and training , it is instilled that NO MAN IS LEFT BEHIND.



A true armed forces personnel our Thala Lt Col MSD has followed it #MSDhoni @ChennaiIPL @msdhoni @vembushankar pic.twitter.com/hY8vCLQ7Cu — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) May 6, 2021

Who is the Best Captain of India#MSDhoni



RT: Dhoni Like: Virat pic.twitter.com/Bglcdl1xYh — Bullet Reporter (@Bullet_Reporter) May 6, 2021

बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) के 14वें सीजन को टाल दिया गया है. कुछ टीमों में कोरोना के मामले सामने के आने के बाद बीसीसीआई को ये फैसला लेना पड़ा. आईपीएल के टलने के बाद खिलाड़ी अपने-अपने घर की ओर लौट रहे हैं.

सीएसके अंक तालिका में दूसरे नंबर पर

आईपीएल-14 के टलने से पहले 29 मैच खेले गए. धोनी की टीम सीएसके ने पूराने फॉर्म में दिखी. उसने 7 मैच खेले और 5 में जीत दर्ज की. 10 अंकों के साथ वह तालिका में दूसरे स्थान पर है.