कोरोना से लड़ रहे हैं ऋद्धिमान साहा, बेटी मिया ने लिखा ये भावुक संदेश

सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर ऋद्धिमान साहा हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे. साहा आइसोलेशन में हैं और उनकी बेटी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की है.

ऋद्धिमान साहा की बेटी मिया ने एक ड्राइंग तैयार की है जिसमें उन्होंने सुपरमैन बना रखी जो कोरोना वायरस से लड़ रहा है. सनराइजर्स के इस विकेटकीपर ने ड्राइंग को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा, ' इस समय यही मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है. मिया अपनी दुआएं भेज रही है. मैं आप सभी को दुआओं और संदेशों के लिए धन्यवाद देता हूं. आप सबके प्रति आभार.'

साहा मंगलवार को कोरोना से संक्रमित हो गए थे. इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर अमित मिश्रा को भी इसी दिन कोरोना हुआ था. इंडियन प्रीमियर लीग में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद टूर्नामेंट को टाल दिया गया. 9 अप्रैल को शुरू हुए आईपीएल-14 में 29 मैच खेले गए थे. इस सीजन के 31 मैच और खेले जाने बाकी हैं.

This means the world to me right now♥️Mia sending her wishes...And I thank all of you for your well wishes and messages. My gratitude for you all. pic.twitter.com/RV7CTWU55j