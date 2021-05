IPL-14 के बचे हुए मैचों की तारीख आई! 10 अक्टूबर को हो सकता है फाइनल

कोरोना महामारी के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन पर ब्रेक लगा है. दुनिया की सबसे मशहूर टी20 लीग के 14वें संस्करण के 31 मैच खेले जाने बाकी हैं. ये मुकाबले कब खेले जाएंगे, बीसीसीआई ने इस पर से अब तक पर्दा नहीं हटाया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 29 मई को बीसीसीआई की होने वाली विशेष आम बैठक (SGM) में आईपीएल-14 को दोबारा शुरू करने की तारीख की घोषणा की जा सकती है. इस बीच बैठक से कुछ दिन पहले बीसीसीआई के एक अधिकारी ने अहम जानकारी दी है.

अधिकारी ने 'स्पोर्ट्स टुडे' को कन्फर्म किया कि आईपीएल का 14वां सीजन 19-20 सितंबर से दोबारा शुरू हो सकता है. सीजन के बचे हुए 31 मैचों का आयोजन UAE में होने की संभावना है. अलग-अलग देशों के क्रिकेट बोर्ड और आईपीएल की फ्रेंचाइजी के बीच बातचीत जारी है. अधिकारी के मुताबिक, टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है.

IPL very likely to start 19-20 September in UAE and final around 10 October. Watch the full details on @SportsTodayofc https://t.co/RXlKREzLxC