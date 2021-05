ऋषभ पंत की फोटो पर फैन्स ने लिए मजे, बोले- ट्विटर बैन से पहले उर्वशी के साथ तस्वीर डालो

इंग्लैंड रवाना होने से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी मुंबई में क्वारनटीन हैं. 24 सदस्यीय भारतीय दल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) का फाइनल और पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना होगा. विकेटकीपर ऋषभ पंत भी इस दल का सदस्य हैं. वह इंग्लैंड दौरे की तैयारियों में जुटे हैं. इस बीच, उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह ध्यान लगा रहे हैं. पंत ने कैप्शन में लिखा, 'अपने अंदर की आवाज को सुनते रहना चाहिए.'

इस युवा विकेटकीपर ने फोटो के माध्यम से लोगों से अपने अंदर की आवाज को सुनने की अपील की, लेकिन फैन्स ने इसपर मजेदार कमेंट्स किए. एक ने लिखा, 'अंदर की आवाज-स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन.' वहीं, एक फैन ने पंत से बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला के साथ फोटो अपलोड करने की मांग की. उन्होंने लिखा, 'जल्दी से उर्वशी के साथ भी तस्वीर दिखा दो, ट्विटर बैन होने वाला है.'

Keep listening 👂🏻 to your inner voice. pic.twitter.com/Nsrrn1dd84