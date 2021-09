IPL से पहले डिविलियर्स ने किया धमाका... जड़ा तूफानी शतक, Video

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम आईपीएल-14 के दूसरे चरण की तैयारियों में जुटी हुई है. इसी कड़ी में खिलाड़ियों ने आपस में दो टीमें बनाकर एक अभ्यास मैच खेला. इस मैच में देवदत्त इलेवन के खिलाफ एबी डिविलियर्स ने 46 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान डिविलियर्स ने दस छक्के और सात चौके जड़े.

डिविलियर्स के अलावा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी 66 रनों की पारी खेली. इन पारियों की बदौलत हर्षल इलेवन ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 212 रन बनाए. हालांकि एबी डिविलियर्स के शतक के बावजूद हर्षल इलेवन को हार का सामना करना पड़ा. देवदत्त इलेवन ने 216/4 रन बनाकर मैच जीत लिया. टीम के लिए केएस भरत ने 95 और देवदत्त पडिक्कल ने 36 रनों का योगदान दिया.

Bold Diaries: RCB’s Practice Match



