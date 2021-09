CPL: लुईस-गेल की तूफानी पारी के दम पर पैट्रियट्स फाइनल में, सेंट लूसिया से होगी भिड़ंत

सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2021 के फाइनल में जगह बना ली है. दूसरे सेमीफाइनल में पैट्रियट्स ने गुयाना अमेजन वॉरियर्स को 7 विकेट से मात दी. पैट्रियट्स की जीत में उसके सलामी बल्लेबाजों एविन लुईस (नाबाद 77 रन) और क्रिस गेल (42 रन) की अहम भूमिका रही. अब फाइनल में पैट्रियट्स का सामना बुधवार को सेंट लूसिया किंग्स से होगा, जिन्होंने त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 21 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

मुकाबले की बात करें, तो सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के कप्तान ड्वेन ब्रावो ने वॉर्नर पार्क (सेंट किट्स) पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. गुयाना अमेजन वॉरियर्स के ओपनर ब्रैंडन किंग (27 रन) और चंद्रपॉल हेमराज (27) ने टीम को‌ अच्छी शुरुआत दिलाई. फिर मध्यक्रम में शिमरन हेटमेयर (नाबाद 45 रन) और कप्तान निकोलस पूरन (26) ने तूफानी बल्लेबाजी कर टीम को 178/9 के स्कोर तक पहुंचाया. हेटमायर ने अपनी 20 गेंदों की पारी में चार छक्के लगाए.

