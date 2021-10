IPL 2021: बिना मैच खेले पुजारा भी बन गए IPL चैम्पियन, लोगों ने कोहली को कर दिया ट्रोल!

Cheteshwar Pujara: इंडियन प्रीमियर लीग-2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत शानदार रही. पिछले साल सातवें नंबर पर अपना सफर खत्म करने वाले सीएसके इस बार चैम्पियन बनकर निकली. टीम के लिए कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें खेलने का मौका ही नहीं मिला. इन्हीं में से एक भारतीय खिलाड़ी चेतश्वर पुजारा भी रहे.

चेतश्वर पुजारा चेन्नई सुपर किंग्स के सदस्य हैं, जब कोई भी ऑक्शन में उन्हें नहीं खरीद रहा था तब सीएसके ने चेतश्वर पुजारा को 50 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा. हालांकि, चेतश्वर पुजारा इस सीजन में एक भी मैच नहीं जीत पाए, लेकिन टीम के सदस्य होने के नाते वह अब एक आईपीएल चैम्पियन ज़रूर हो गए हैं.

चेतश्वर पुजारा की इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन लोगों ने पुजारा को बधाई देने के साथ-साथ भारतीय टीम के कप्तान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी कर चुके विराट कोहली को ट्रोल कर दिया.

Finally, Pujara will have an IPL win without playing a single ball :-) pic.twitter.com/vLyZk75hw7 October 15, 2021

If Pujara retires from T20 today, he would have more IPL trophies than a certain South Indian franchise — dukesilver (@dukesilver_28) October 15, 2021

आईपीएल के सभी सीजन में विराट कोहली कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं, ना ही भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए विराट ने कोई बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की है. ऐसे में जब चेतश्वर पुजारा ट्रॉफी जीत गए, तब लोगों ने जमकर मज़े लिए.

Chesteshwar Pujara will have a IPL champion medal before the likes of Virat Kohli, KL Rahul and so many good T20 players 😂😂 — Ankit Mishra (@editedidea) October 15, 2021

Pujara now has more IPLs than Chris Gayle ABD and Virat Kohli

Combined 😂😂 — Abhishek (@Abhishekshake) October 15, 2021

Pujara just won a IPL title. Kohli and Rahane have none 🤦 #CSK — The Cricket Statistician (@CricketSatire) October 15, 2021

कई यूज़र्स ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब तो चेतश्वर पुजारा के पास भी ट्रॉफी है, जबकि कुछ ने लिखा कि चेतश्वर पुजारा के पास विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल से ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी हैं. कुछ यूजर्स ने खुशी जताई कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि चेतश्वर पुजारा भी एक आईपीएल चैम्पियन बन गए हैं.

Cheteswara Pujara is an IPL champion but Virat Kohli isn't. — arfan (@Im__Arfan) October 15, 2021

बता दें कि चेतश्वर पुजारा भारतीय टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हैं और कई मौकों पर अपने दम पर उन्होंने टीम इंडिया को मैच जिताया या फिर मैच को बचाया है. हालांकि, आईपीएल जैसे फटाफट क्रिकेट में चेतश्वर पुजारा फिट नहीं बैठते हैं लेकिन इस बार सीएसके ने जब उन्हें खरीदा था तब ऑक्शन हॉल में भी तालियां बज गई थीं.

हालांकि, चेतश्वर पुजारा आईपीएल में 30 मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 390 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट करीब 100 का ही रहा है. इस करियर में चेतश्वर पुजारा ने एक अर्धशतक भी जड़ा है.