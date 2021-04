IPL 2021 CSK vs DC Live Score Match 2: चेन्नई के खिलाफ दिल्ली ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

CSK vs DC Live Cricket Score IPL 2021 T20: मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. दिल्ली और चेन्नई के बीच अब तक 23 मुकाबले हुए हैं. जिनमें चेन्नई ने 15 बार बाजी मारी है. क्वारंटीन टाइम के कारण दिल्ली की टीम में एनरिक नोर्तजे, अक्षर पटेल, ईशांत शर्मा, कैगिसो रबाडा नहीं खेल पा रहे हैं.

CSK XI: चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग इलेवन

Delhi Capitals XI: दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन

