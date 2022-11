FIFA World Cup: रोनाल्डो ने दागा था गोल, किसी और ने नहीं...! अब पुर्तगाल करेगा फीफा में शिकायत

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में रोमांचक मुकाबलों के बीच कई विवाद भी सामने आ रहे हैं. हाल ही में वर्ल्ड के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है. जिसको लेकर उनकी टीम पुर्तगाल और फेडरेशन भी उनके सपोर्ट में उतर आए हैं. अब यह विवाद फीफा तक पहुंचने वाला है.

दरअसल, सोमवार (28 नवंबर) देर रात को पुर्तगाल और उरुग्वे का मुकाबला हुआ, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल ने 2-0 से जीत दर्ज की. इस मैच के हीरो पुर्तगाली मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडीस रहे, जिन्होंने अपनी टीम के लिए दो गोल दागे और धमाल मचा दिया.

इस तरह पहले गोल को लेकर हुआ विवाद

मगर इसी को लेकर भी एक विवाद हुआ. दरअसल, ब्रूनो ने मैच का पहला गोल 54वें मिनट में दागा था. जब ब्रूनो ने बॉल को क्रॉस हिट किया और बॉल सीधा गोलपोस्ट के पास गई. तब वहां रोनाल्डो खड़े थे, उन्होंने बॉल को हेड मारने की कोशिश की. बॉल सीधा गोल पोस्ट में चली गई. यहां पहले गोल को अपना समझ रोनाल्डो जश्न मनाने लगे थे.

फिर जब रेफरी ने गोल को चेक किया, तब मालूम पड़ा कि यह गोल रोनाल्डो का नहीं बल्कि ब्रूनो फर्नांडीस का ही था और बाद में गोल उन्हें ही अवॉर्ड किया गया. मगर पहले फ्रेम में ऐसा ही लगा जैसे बॉल हल्का-सा रोनाल्डो के सिर को टच हुई है. मगर रेफरी के चेक करने पर पता चला था कि ब्रूनो की किक से ही बॉल सीधा गोल पोस्ट में चली गई थी.

It was definitely not Cristiano Ronaldo’s goal, say adidas, who have used the 500Hz IMU sensor inside the match ball to show there was no contact. Images attached @MailSport pic.twitter.com/mjRZwcv8n8