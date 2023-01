Pele's funeral: ‘रोनाल्डो नजारियो-काका-नेमार कहां हैं..?’ पेले की अंतिम विदाई पर नहीं पहुंचे ये दिग्गज, फैंस नाराज

ब्राजील ने मंगलवार को अपने महान खिलाड़ी पेले को अंतिम विदाई दी. पेले का पिछले सप्ताह 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. उन्हें सांतोस शहर में दफनाया गया. हालांकि ब्राजील के कुछ दिग्गज फुटबॉलर वहां नहीं पहुंचे. जिससे लोगों में नाराजगी थी.

X

Pele's funeral in Vila Belmiro Stadium of Santos in Brazil (AFP)