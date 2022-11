FIFA World Cup Germany vs Japan: फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा उलटफेर, जापान ने 4 बार की‌ चैम्पियन जर्मनी को हराया

FIFA World Cup Germany vs Japan: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में दूसरा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. बुधवार को जर्मनी और जापान के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. मैच में जापान ने जर्मनी को 2-1 से करारी शिकस्त देते हुए धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की. बता दें कि जर्मनी ने 4 बार वर्ल्ड कप (1934, 1938, 1982, 2006) खिताब जीता है.

मैच का पहला हाफ जर्मनी ने अपने नाम किया. उसने पहले हाफ में 1-0 की बढ़त बनाई थी. जबकि दूसरे हाफ में जापान ने दमदार खेल दिखाया और दो गोल दागते हुए 2-1 से मैच अपने नाम कर लिया. फीफा की रैंकिंग में जर्मनी की टीम 11वें नंबर पर है, जबकि जापान की टीम 24वें नंबर पर है.

मैच में गोल इस तरह हुए

