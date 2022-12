FIFA World Cup 2022: स्टार फुटबॉलर को शर्ट उतार जश्न मनाना पड़ा भारी, रेफरी ने किया मैदान से आउट, VIDEO

कैमरून की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ब्राजील को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया. कैमरून ऐसी पहली अफ्रीकी टीम बन गई जिसने फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील को पराजित किया है. हालांकि इस ऐतिहासिक जीत के बावजूद कैमरून प्री-क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच पाई और वह ग्रुप-जी में तीसरे नंबर पर रही.

शुक्रवार की देर रात खेले गए इस मुकाबले में कैमरून की जीत के हीरो कप्तान विन्सेंट अबूबकर रहे जिन्होंने मैच समाप्ति से कुछ मिनट पहले (92 वें मिनट) अपनी टीम के लिए शानदार गोल दागा. इस गोल ने टीम की जीत पक्की कर दी. विन्सेंट अबूबकर ने यह ऐतिहासिक गोल करने के बाद जमकर जश्न मनाया जिसका खामिया भी उन्हें भुगतना पड़ा.

दरअसल अबूबकर ने अपनी शर्ट उतार कर मैदान पर फेंक दी. मैच रेफरी को यह हरकत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कैमरून के कप्तान को येलो कार्ड दिखाया. चूंकि उनका इस मैच में यह दूसरा येलो कार्ड था ऐसे में रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड भी दिखाया. नतीजतन अबूबकर को मैदान छोड़ना पड़ा.

MEET VINCENT ABOUBAKAR, THE FIRST AFRICAN PLAYER TO SCORE AGAINST BRAZIL AT THE WORLD CUP AND GOT A CONGRATULATORY HAND SHAKE FROM THE REFEREE BEFORE BEING SENT OFF. pic.twitter.com/n5HfzbtAas