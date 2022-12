FIFA World Cup 2022: सुपर-16 में भिड़ेंगे मेसी-रोनाल्डो? प्री-क्वार्टर फाइनल का ऐसा बन रहा है शेड्यूल

कतर में चल रहे फीफा विश्व कप 2022 में ग्रुप-स्टेज के मुकाबले अब अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं. कई टीमें अगले राउंड यानी कि प्री-क्वार्टर फाइनल स्टेज में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. वहीं कुछ टीमें अगले राउंड में जाने के लिए अब भी जद्दोजहद कर रही हैं. फ्रांस प्री-क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम थी. फिर ब्राजील, पुर्तगाल और अर्जेंटीना जैसी टीमों ने भी फ्रांस के नक्शेकदम पर चलते हुए अगले राउंड में जगह बनाई.

नौ टीमें पहुंच चुकी हैं अगले राउंड में

कुल मिलाकर इस विश्व कप के प्री-क्वार्टर फाइनल में अबतक नौ टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं. इन टीमों में फ्रांस, ब्राजील, पुर्तगाल, नीदरलैंड, सेनेगल, यूएसए, इंग्लैंड, अर्जेंटीना और मेक्सिको शामिल हैं. इन नौ टीमों में से सिर्फ पुर्तगाल का अभी तक तय नहीं हो पाया है कि उसका सामना किस देश से होगा, बाकी आठों टीमों के प्री-क्वार्टर फाइनल मैच तय हो चुके हैं.

Group C kept us on the edge of our seats! #ARG and #POL are heading to the last 16.