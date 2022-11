Fifa World Cup 2022: इंग्लैंड की धमाकेदार शुरुआत, ईरान को 6-2 से रौंदा

फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे मुकाबले में ईरान का सामना इंग्लैंड से हुआ. सोमवार को खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप-बी के इस मुकाबले में हैरी केन की अगुवाई वाली इंग्लिश टीम ने 6-2 से जीत हासिल की. इंग्लैंड की जीत के हीरो बुकायो साका रहे जिन्होंने दो गोल दागे. इंग्लैंड को इस जीत से तीन अंक मिले, वहीं ईरान को शून्य अंक हासिल हुआ.

पहले बेलिंघम-साका ने दागे गोल

मुकाबले का पहला गोल ज्यूड बेलिंघम ने किया. खेल के 35वें मिनट में उन्होंने ल्यूक शॉ के बेहतरीन क्रॉस को को हेडर के जरिए गोल में तब्दील किया. इंग्लिश खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस गोल के चलते काफी बढ़ गया और उन्होंने अटैकिंग खेल जारी रखा. नतीजतन आठ मिनट बाद ही बुकायो ने साका इंग्लैंड को 2-0 की बढ़त दिला दी. बुकायो साका के गोल में डिफेंडर हैरी मैगुइरे का भी अहम रोल रहा जिन्होंने एक शानदार पास दिया था.

फीफा: 'You Shut Up...', मैदान में भिड़े फैन्स, कुछ देर बाद ही...

...फिर स्टर्लिंग ने किया कमाल

पहले हाफ के शुरुआती मिनटों में ही ईरानी गोलकीपर अलिरेजा बैरनवंद चोटिल हो गए थे, ऐसे में काफी समय बर्बाद हुआ था. नतीजन पहले हाफ के 45 मिनट की समाप्ति के बाद 14 मिनट का इंजरी टाइम दिया गया. इस इंजरी टाइम में भी इंग्लिश टीम गोल करने में कामयाब रही. इंग्लैंड के लिए यह रहीम स्टर्लिंग ने गोल किया. उन्होंने कप्तान हैरी केन के पास पर 45+1वें मिनट में यह गोल दागा. यानी कि हाफ टाइम तक इंग्लिश टीम 3-0 से आगे हो गई थी.

⏸ A strong start from England gives them a half-time lead. #FIFAWorldCup | #Qatar2022