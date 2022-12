FIFA World Cup 2022: क्रोएशिया और मोरक्को की प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री, वर्ल्ड नंबर-2 टीम बेल्जियम बाहर

FIFA World Cup 2022: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में गुरुवार (1 दिसंबर) को ग्रुप-एफ में दो अहम मुकाबले हुए. एक मैच क्रोएशिया और बेल्जियम के बीच खेला गया. जबकि दूसरा मुकाबला मोरक्को और कनाडा के बीच हुआ. दोनों मैच के बाद इस ग्रुप से प्री-क्वार्टर फाइनल के लिए दो टीमों क्रोएशिया और मोरक्को ने क्वालिफाई किया.

क्रोएशिया और बेल्जियम के बीच मुकाबला बगैर किसी गोल के 0-0 से बराबरी पर खत्म हुआ. इसी के साथ दुनिया की नंबर-2 टीम बेल्जियम बाहर हो गई है. जबकि क्रोएशिया ने नॉकआउट राउंड में एंट्री कर ली है.

मोरक्को ने दूसरे नंबर पर रहते हुए क्वालिफाई किया

कनाडा के खिलाफ खेले गए रोमांचक मुकाबले में मोरक्को टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही मोरक्को टीम ने 7 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप-एफ में टॉप पर रहते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है. इस जीत के हीरो हाकिम जिएच और यूसुफ एन-नेसरी रहे, जिन्होंने 1-1 गोल दागा.

Croatia secure their place in the knockouts 🇭🇷 @adidasfootball | #FIFAWorldCup

इस तरह पहले हाफ में बढ़त से चूकी क्रोएशिया

बेल्जियम के खिलाफ क्रोएशिया को मैच के 15वें मिनट में ही पेनल्टी मिल गई थी. मैच रेफरी ने बेल्जियम के प्लेयर की गलती पर क्रोएशियाई टीम को पेनल्टी दी थी. क्रोएशिया के लुका मोद्रिच पेनल्टी के लिए तैयार थे, तभी VAR ने रीप्ले देखकर रेफरी के फैसले को पलट दिया.

दरअसल, VAR ने देखा कि क्रोएशिया का एक खिलाड़ी ऑफसाइड पर था. इसको लेकर वह फैसला बदला. इस तरह क्रोएशिया टीम पहले हाफ में बढ़त बनाने से चूक गई. यदि पेनल्टी मिलती, तो गोल होने के पूरे चांस थे. मैच का पहला हाफ बगैर गोल के बराबरी पर रहा.

Morocco are into the #FIFAWorldCup knockout stages for only the second time in history! 👏 🇲🇦 @adidasfootball | #Qatar2022