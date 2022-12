FIFA World Cup England vs Senegal: इंग्लैंड टीम की सेनेगल पर तूफानी जीत, अब क्वार्टरफाइनल में फ्रांस से होगी टक्कर

FIFA World Cup England vs Senegal: कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन में रविवार देर रात प्री-क्वार्टर फाइनल का चौथा मैच खेला गया. इस मैच में इंग्लैंड टीम ने शानदार खेल दिखाया और सेनेगल को 3-0 से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जहां उसकी टक्कर डिफेंडिंग फ्रांस से होगी.

इस मैच के हीरो इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी केन, जॉर्डन हेंडरसन, बुकायो साका रहे हैं, जिन्होंने 1-1 शानदार गोल दागकर अपनी टीम इंग्लैंड को सुपर-8 में पहुंचाया. इंग्लिश टीम वर्ल्ड कप के इतिहास में 10वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है. इंग्लैंड पिछली बार भी सुपर-8 में पहुंची थी. जबकि सेनेगल सिर्फ एक बार 2002 में क्वार्टर फाइनल में पहुंचा था.

मैच में इस तरह गोल हुए

पहला गोल: 38वें मिनट में जूड बेलिंघम के पास पर जॉर्डन हेंडरसन ने गोल दागा

दूसरा गोल: 45+3वें मिनट में हैरी केन ने फिल फोडेन के पास पर गोल किया

तीसरा गोल: 57वें मिनट में बुकायो साका ने फिल फोडेन के पास पर गोल दागा

इंग्लैंड के लिए फोडेन लगातार दो गोल असिस्ट किए

इस मैच में इंग्लैंड टीम ने शुरुआत से ही सेनेगल पर अपना दबदबा बनाए रखा था. शुरुआती 20 मिनट के खेल में गोल करने के लिए इंग्लैंड ने एक और सेनेगल ने दो बार कोशिश की थी. मगर मैच का पहला गोल 38वें मिनट में आया था. यह गोल जॉर्डन हेंडरसन ने दागा, जिसे जूड बेलिंघम ने असिस्ट किया. इसके बाद पहला हाफ खत्म होने से ठीक पहले यानी 45+3वें मिनट में इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने दूसरा गोल दागा. गोल फिल फोडेन ने असिस्ट किया.

England move on to the last 8!@adidasfootball | #FIFAWorldCup