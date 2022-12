Pele dies at 82: ... जब पेले का एक मैच देखने के लिए थम गया था नाइजीरिया में गृहयुद्ध

खेल जगत के पहले वैश्विक सुपरस्टार में से एक पेले की लोकप्रियता भौगोलिक सीमाओं में नहीं बंधी थी. भ्रष्टाचार, सैन्य तख्तापलट और दमनकारी सरकारों को झेल रहे ब्राजील जैसे देश को फुटबॉल के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई पेले ने...

Soccer player Pele hands jersey to his father at his last professional game in 1977 (Getty)