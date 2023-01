Pele's funeral: पेले ने जिस शहर को फुटबॉल का मक्का बनाया, वहीं उन्हें दफनाने की तैयारी

ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने जिस मैदान पर अपने करियर के सबसे यादगार मैच खेले थे, वहीं मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. हजारों शोकाकुल लोगों ने सोमवार को पेले के पार्थिव शरीर के दर्शन किए. पेले के ताबूत को ब्राजील और सांतोस एफसी फुटबॉल क्लब के ध्वज में लपेटकर विला बेल्मिरो के मिडफील्ड क्षेत्र में रखा गया है.

A view of the coffin of Brazilian football legend Pele at the Vila Belmiro Stadium in Santos (Getty)