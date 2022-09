Zimbabwe defeated Australia: जिम्बाब्वे की बड़ी जीत, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसके घर में हराया, 141 पर किया ढेर

Zimbabwe defeated Australia: क्रिकेट इतिहास में आज (3 सितंबर) का दिन जिम्बाब्वे कभी नहीं भूलेगा. यह इस टीम के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन जिम्बाब्वे ने क्रिकेट इतिहास में पहली ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में पटखनी दी है. यह ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बड़ा झटका ही है. जिम्बाब्वे ने सीरीज के तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया.

इस जीत के हीरो लेग स्पिनर रयान बर्ल हैं, जिनके आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने घुटने टेक दिए हैं. रयान बर्ल ने सिर्फ 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 10 रन देकर 5 विकेट लिए. उन्होंने डेविड वॉर्नर, ग्लेन मैक्सवेल, एश्टन एगर, मिचेल स्टार्क और जोस हेजलवुड को शिकार बनाया. ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में सिर्फ 141 रनों पर ढेर हो गई, जवाब में जिम्बाब्वे ने 11 ओवर रहते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर लिया.

सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती, तीसरा मैच जिम्बाब्वे ने

बता दें कि जिम्बाब्वे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. यहां दोनों टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली गई, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत लिया है. सीरीज का तीसरा वनडे मैच टाउन्सविले में खेला गया. इस मैच में फैन्स को उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन दांव उलटा ही पड़ गया. जिम्बाब्वे ने उलटफेर करते हुए तीसरा वनडे 3 विकेट से जीत लिया और इतिहास रच दिया.

ऑस्ट्रेलियाई टीम को 141 रनों पर समेटा

मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो सही साबित हुआ. ऑस्ट्रेलिया टीम के 10 रन पर ही दो खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था. 31 रन पर तीसरा औऱ 59 रन पर चौथा विकेट गिरा. लगातार गिरते विकेट से ऑस्ट्रेलिया टीम संभल नहीं सकी और 31 ओवर में 141 रनों पर ही ढेर हो गई.

अकेले डेविड वॉर्नर ही लड़ाई करते दिखे और उन्होंने 96 बॉल पर 94 रनों की पारी खेली. जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 19 रन बनाए. इनके अलावा कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. एरॉन फिंच 5 और स्टीव स्मिथ एक रन ही बना सके. जिम्बाब्वे के लिए रयान पर्ल ने तीन ओवर में 10 रन देकर 5 अहम विकेट लिए.

