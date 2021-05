टेस्ट में कम मौका मिलने से युवराज सिंह नाराज, कहा- 7 साल 12वां खिलाड़ी रहा

पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने टीम इंडिया को कई मैचों में जीत दिलाई है. उनकी गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में होती है. युवराज 2007 टी20 वर्ल्ड और 2011 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा रहे हैं. टीम इंडिया को चैम्पियन बनाने में युवराज का बड़ा रोल था.

युवराज ने 17 साल के क्रिकेट करियर में 304 वनडे मैच और 58 टी20आई मैच खेले. उन्होंने वनडे में 8701 रन और टी20आई में 1177 रन बनाए. वनडे और टी20 के दिग्गज खिलाड़ी रहे युवराज को टेस्ट में खेलने का मौका कम मिला. 39 वर्षीय युवराज ने 2003 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था.

युवराज ने 40 टेस्ट मैचों में 1900 रन बनाए और 9 विकेट झटके. टेस्ट मैच में कम मौका मिलने का दर्द युवराज को आज भी है. उनका हालिया ट्वीट इस ओर इशारा कर रहा है.

Probably next life! When I’m not 12th man for 7 years 🤪